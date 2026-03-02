صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عدیل ایوب میلاد کمیٹی میڈیا ٹاؤن کے صدر، آفتاب عالم جنرل سیکرٹری منتخب

  • اسلام آباد
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) میلاد و سیرت مصطفی کمیٹی میڈیاٹاؤن اسلام آباد کے انتخابات مکمل، عدیل ایوب کو صدراو ر آفتاب عالم خان کو ایک سال کیلئے جنرل سیکرٹری منتخب کر لیا گیا۔۔۔

 جبکہ مشاورت سے سید قیصر عباس شاہ کوسینئر نا ئب صدر، ملک آفتاب کو نائب صدر، بشیر احمد کو جوائنٹ سیکرٹری، سید مدثر شاہ کو فنانس سیکرٹری اور انفارمیشن سیکرٹری اللہ داد صدیقی کو نامزد کیا گیا ہے۔ عیدالفطر کے بعد سبکدوش ہونے والے صدر دیوان ذاکر سرور قادری، جنرل سیکرٹری ناصر میر اور تمام عہدیداروں کو انکی خدمات پر میڈلز اور اسناد پیش کی جائینگی۔

 

فیصل آباد

تجاوزات مافیا کیخلاف کارروائیاں ناکافی، ٹریفک متاثر، شہریوں کو مشکلات کا سامنا

ڈویژنل ماڈل کالج سمن آباد،بحالی کا کام تکمیلی مراحل میں

الائیڈ ہسپتال II کوڈونرز کے تعاون سے اینستھیزیا مشین عطیہ

اسسٹنٹ کمشنر کاکمالیہ میں امن وامان کے قیام پر اجلاس

ڈی جی زراعت کی زیرصدارت کپاس کی اگیتی کاشت کاجائزہ

دنیا پر عالمی جنگ کے خطرات منڈلانے لگے : عبدالرشید حجازی

