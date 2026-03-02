صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مصریال روڈ پر تجاوزات، ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا

  • اسلام آباد
مصریال روڈ پر تجاوزات، ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا

فروٹ، سبزی فروشوں نے سڑک پر ریڑھیاں لگا لیں، گزرنا محالسی ای او راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ فوری ایکشن لیں، شہریوں کا مطالبہ

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) نیازی ٹاؤن چوک، مصریال روڈ پر تجاوزات کی بھرمار کی وجہ سے ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا۔ فروٹ اور سبزی فروشوں نے ریڑھیاں لگا کر سڑک اور فٹ پاتھ پر قبضہ جما رکھا ہے جس سے گاڑیوں اور پیدل چلنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شام کے اوقات خصوصاً افطار سے پہلے صورتحال مزید خراب ہو جاتی ہے اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں جبکہ ایمبولینسز اور ایمرجنسی گاڑیوں کیلئے بھی گزرنا محال ہو جاتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ کی جانب سے شکایات کے باوجود نوٹس نہیں لیا جاتا، انہوں نے چیف ایگزیکٹو آفیسر راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ اور ڈی جی کنٹونمنٹس بورڈ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لے کر تجاوزات کرنیوالوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

تجاوزات مافیا کیخلاف کارروائیاں ناکافی، ٹریفک متاثر، شہریوں کو مشکلات کا سامنا

ڈویژنل ماڈل کالج سمن آباد،بحالی کا کام تکمیلی مراحل میں

الائیڈ ہسپتال II کوڈونرز کے تعاون سے اینستھیزیا مشین عطیہ

اسسٹنٹ کمشنر کاکمالیہ میں امن وامان کے قیام پر اجلاس

ڈی جی زراعت کی زیرصدارت کپاس کی اگیتی کاشت کاجائزہ

دنیا پر عالمی جنگ کے خطرات منڈلانے لگے : عبدالرشید حجازی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ