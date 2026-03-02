صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایرانی عوام کے دکھ میں برابر کے شریک، ٹی این ایف جے

  • اسلام آباد
امریکا و اسرائیل کو نہ روکا گیا تو دنیا کھنڈر بن جائیگی، آغا حسین مقدسی

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کے سانحہ کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، ایرانی عوام کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، ظلم کا پرچم سرنگوں ہو کر رہے گا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ عالم اسلام ایک عظیم لیڈر سے محروم ہو گیا، صیہونی عزائم کے سامنے بند باندھنا کسی مسلک کا نہیں اسلام اور انسانیت کا مسئلہ ہے، اگر امریکا و اسرائیل کو نہ روکا گیا تو پوری دنیا کھنڈر میں تبدیل ہو جائے گی، امن پسندوں کو جاگنا ہو گا۔ مسلم ممالک اندرونی خلفشار اور عدم اتحاد کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، مسلم ممالک متحد نہ ہوئے تو ایک کے بعد دوسرے کی باری آتی رہے گی۔ 

 

فیصل آباد

تجاوزات مافیا کیخلاف کارروائیاں ناکافی، ٹریفک متاثر، شہریوں کو مشکلات کا سامنا

ڈویژنل ماڈل کالج سمن آباد،بحالی کا کام تکمیلی مراحل میں

الائیڈ ہسپتال II کوڈونرز کے تعاون سے اینستھیزیا مشین عطیہ

اسسٹنٹ کمشنر کاکمالیہ میں امن وامان کے قیام پر اجلاس

ڈی جی زراعت کی زیرصدارت کپاس کی اگیتی کاشت کاجائزہ

دنیا پر عالمی جنگ کے خطرات منڈلانے لگے : عبدالرشید حجازی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ