صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپورٹس بورڈ ملازمین کے مسائل حل کرے،شمس الرحمن سواتی

  • اسلام آباد
سپورٹس بورڈ ملازمین کے مسائل حل کرے،شمس الرحمن سواتی

انتقامی کارروا ئیاں حالات مزید خراب کر سکتی ہیں، صدر لیبر فیڈریشن

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) نیشنل لیبر فیڈریشن پاکستان کے صدر شمس الرحمٰن سواتی نے کہا ہے کہ پاکستان سپورٹس بورڈ کی انتظامیہ این آئی آر سی کے واضح احکامات کے باوجود ملازمین کو ان کے قانونی اور آئینی حقوق سے محروم کر رہی ہے اور یونین نمائندگان کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے، جو نہ صرف مزدور دشمن رویہ ہے بلکہ حالات کو مزید خراب کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔

انہوں نے حکومتِ پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر اس معاملے میں مداخلت کرے اور پاکستان سپورٹس بورڈ کی انتظامیہ کو ہدایت جاری کرے کہ وہ ملازمین کے جائز مطالبات کو قانون اور انصاف کے مطابق حل کرے۔ ملک بھر خصوصاً پنجاب میں سرکاری ملازمین پہلے ہی اپنے حقوق کیلئے احتجاج کر رہے ہیں اور پنجاب لیبر کوڈ کے ذریعے مزدوروں کے بنیادی حقوق محدود کیے جانے پر محنت کش طبقے میں شدید بے چینی پائی جاتی ہے۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈسکہ :وزیر بلدیات نے ترقیاتی سکیموں کا سنگ بنیاد رکھ دیا

گجرات چیمبر کا واسا سے ایک سال تک بل نہ بھیجنے کا مطالبہ

رسولپور سیداں:نالے بند ہونے کے با عث مرکزی سڑک پر پانی جمع

علی پورچٹھہ :مغلیہ برادری کی تنظیم سازی،اتفاق رائے سے عہدیداروں کا انتخاب

تتلے عالی :ایل پی جی کی غیر قانونی دکانوں میں اضافہ

کامونکے :نامعلوم افراد نے ذہنی معذور نوجوان کو اغوا کر لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ