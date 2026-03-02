صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت پر تلہ گنگ میں احتجاجی ریلی

  • اسلام آباد
آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت پر تلہ گنگ میں احتجاجی ریلی

شرکا کا الکرم چوک پر دھرنا، امریکی و اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت

تلہ گنگ (نمائندہ دنیا) ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت پر اتوار کے روز تلہ گنگ شہر میں احتجاجی ریلی نکالی گئی جس کی قیادت سید تقلید رضا شاہ سابق ایم پی اے، مولانا امین حیدری، مولانا عاشق نقوی، سید حبیب شاہ اور سید ضیا شاہ کاظمی نے کی۔ ریلی کے شرکا نے الکرم چوک پہنچ کر دھرنا دے دیا، انہوں نے امریکی و اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کی۔ مقررین نے کہا کہ اسرائیل اور امریکا نے آیت اللہ خامنہ ای کو شہید کر کے امت مسلمہ کے دلوں کو زخمی کر دیا ہے، امت مسلمہ کو سمجھنا ہو گا یہود و نصاریٰ ایک ایک کر کے مسلمان ملکوں پر بمباری کر رہے ہیں اور انہیں اپنا غلام بنانے کیلئے اپنے ایجنڈے کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں۔ ضرورت ہے کہ تمام مسلمان ممالک اتحاد کا مظاہرہ کریں، اس موقع پر شیعہ رہبر کمیٹی نے تین روزہ سوگ کا اعلان بھی کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

گندم کا پیداواری ہدف حاصل کرنے کیلئے تمام وسائل بروئے کار لانے کا حکم

سی پی او کی مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت

اقلیتی کارڈز کیلئے 4 ارب روپے مختص:رمیش سنگھ اروڑہ

ویمن یونیورسٹی نے خواتین کیلئے ڈیجیٹل ایم او یو پر دستخط کر دئیے

ٹریفک حادثات میں 15سالہ لڑکی سمیت 2 جاں بحق

ملتان ہسپتال میں ڈاکٹر پر تشدد کرنے والے گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ