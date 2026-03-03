صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الخدمت فاؤنڈیشن کے زیراہتمام سفارت کاروں کے اعزاز میں افطار ڈنر

  • اسلام آباد
الخدمت فاؤنڈیشن کے زیراہتمام سفارت کاروں کے اعزاز میں افطار ڈنر

راولپنڈی (آن لائن) الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے سفارت کاروں اور مختلف شعبوں کی نمایاں شخصیات کے اعزاز میں افطار ڈنر دیا گیا۔۔۔

 جس میں ترکیہ کے سفیر ڈاکٹر عرفان نذیراوغلو، اردن کے سفیر ڈاکٹر معین خراست، صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز سردار طاہر محمودو دیگر شریک ہوئے ۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے صدر پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمن نے کہاکہ غزہ میں الخدمت نے 6214 ٹن امدادی سامان پہنچایا،غزہ کے فلسطینی بہن بھائیوں کیلئے جاری خدمات پر 9ارب 45 کروڑ روپے سے زائد رقم خرچ کرچکے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پیرِ تسمہ پا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نئی جنگ کے شعلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
حافظ محمد ادریس