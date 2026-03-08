صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیض آباد انٹرچینج پر سلپ روڈ کی تعمیر معلوماتی سائن بورڈز کی تنصیب

  • اسلام آباد
فیض آباد انٹرچینج پر سلپ روڈ کی تعمیر معلوماتی سائن بورڈز کی تنصیب

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) کمشنر راولپنڈی و ڈی جی راولپنڈی ڈویلپمنٹ اتھارٹی انجینئر عامر خٹک کی ہدایت پر آر ڈی اے کے انجینئرنگ ڈائریکٹوریٹ نے فیض آباد انٹر چینج راولپنڈی پر سلپ روڈ کی ۔۔۔

تعمیر و بحالی اور معلوماتی سائن بورڈز کی تنصیب کا کام شروع کر دیا ہے۔ اس منصوبے کی تخمینہ لاگت 1کروڑ 54لاکھ 90ہزار روپے ہے جس کا مقصد ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانا اور شہریوں کو سفر کی بہتر سہولیات فراہم کرنا ہے۔ منصوبے کا افتتاح چیئرمین وزیراعلیٰ انسپکشن ٹیم پنجاب اور ممبر صوبائی اسمبلی PP-17راجہ حنیف نے کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ترقیاتی منصوبوں پر معیار کی کڑی نگرانی کرنے کی ہدایت

گورنر سے بین المذاہب پیس کمیٹی پنجاب کے علما کی ملاقات

ایل ڈی اے کا اہم شاہراہوں کو کمرشل قرار دینے کا نوٹیفکیشن

جنرل ہسپتال :خواتین پر تشدد کرنیوالے 3 گارڈز گرفتار

پنجاب یونیورسٹی :ایسو سی ایٹ ڈگری کے داخلہ فارم جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع

سی بی ڈی : تمام منصوبوں کی تعمیراتی رفتار تیز کرنے کی ہدایت

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزمائش میں مبتلا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہمتِ مسلمہ کی کوئی حد نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
امریکہ کو کون روکے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیوارِ کابل میں دراڑیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہمارے گھوڑے کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت
محمد عبداللہ حمید گل