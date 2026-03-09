صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امتِ مسلمہ کے اتحادکیلئے ملکر کام کرنا ہو گا، سراج الحق، ناصر عباس

  • اسلام آباد
امتِ مسلمہ کے اتحادکیلئے ملکر کام کرنا ہو گا، سراج الحق، ناصر عباس

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) قائد حزبِ اختلاف سینیٹ علامہ راجہ ناصر عباس جعفر ی سے جماعت اسلامی کے سابق امیر سراج الحق نے ملاقات کی۔

 سراج الحق نے رہبرِ مسلمینِ جہاں آیت اللہ سید علی حسینی خامنہ ای کی شہادت پر گہرے رنج و غم اور افسوس کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے کہا کہ آیت اللہ سید علی حسینی خامنہ ای کی خدمات عالمِ اسلام کیلئے ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ اس عزم کا اظہار کیا کہ امتِ مسلمہ کے اتحاد اور مظلوم اقوام کی حمایت کیلئے مشترکہ کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

رمضان نائٹ اسپورٹس فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا

سرگودھا پولیس کے افسران و جوانوں کو تعریفی سرٹیفکیٹ و نقد انعامات تقسیم

خاتون نے مذہب عیسائیت سے تائب ہو کر اسلام قبول کر لیا

گوہر ایوب کا ایم این اے مقداد علی خان کے والد کی رحلت پر اظہار افسوس

میانوالی کے 6تھانوں کے ایس ایچ اوز تبدیل

میانوالی کے 6تھانوں کے ایس ایچ اوز تبدیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہم اس بحران سے کیسے نکلیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بڑا جھوٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(2)
بابر اعوان
جاوید حفیظ
جنگ، سازشیں اور پاکستان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی کی قیمتوں کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایران، کچھ تلخ حقائق
سعود عثمانی