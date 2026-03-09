صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خواتین کا معاشرے کی ترقی، استحکام میں بنیادی کردار، لبنیٰ مشتاق

  • اسلام آباد
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) منہاج القرآن ویمن لیگ کی ہیڈ کوآرڈینیشن کونسل لبنیٰ مشتاق نے کہا ہے کہ خواتین کسی بھی معاشرے کی ترقی، استحکام اور مثبت تبدیلی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔

انہوں نے کہا کہ اسلام نے عورت کو عزت، وقار اور معاشرتی احترام کا جو مقام عطا کیا وہ انسانی تاریخ میں ایک منفرد مثال ہے۔ آج کے دور میں ضروری ہے کہ خواتین اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے معاشرتی ترقی اور اخلاقی اقدار کے فروغ میں بھرپور کردار ادا کریں۔ 

 

