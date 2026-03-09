صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خواتین کی قیادت موسمیاتی لچک اور پائیدار ترقی کیلئے ناگزیر ،سلیم شیخ

  • اسلام آباد
خواتین کی قیادت موسمیاتی لچک اور پائیدار ترقی کیلئے ناگزیر ،سلیم شیخ

اسلام آباد ( دنیارپورٹ) وفاقی وزارت موسمیاتی تبدیلی کے ترجمان اور ماحولیاتی پالیسی کے ماہر سلیم شیخ نے کہا ہے کہ۔۔۔

 پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کے بڑھتے ہوئے خطرات سے نمٹنے اور پائیدار ترقی کے حصول کے لیے خواتین کی مؤثر شرکت اور قیادت انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی موسمیاتی پالیسی خواتین کو موسمیاتی اقدامات، قدرتی وسائل کے پائیدار انتظام اور مقامی برادریوں کی مضبوطی میں مرکزی کردار دینے پر زور دیتی ہے ۔ خواتین کو بااختیار بنانا موسمیاتی لچک پیدا کرنے ، پائیدار ترقی کو فروغ دینے اور ملک بھر کی برادریوں کو مضبوط بنانے کے لیے نہایت اہم ہے ۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

انسانیت کی خدمت کیلئے د ن رات کام کرینگے :نائلہ ریاض

وزیر اعلیٰ کے فنڈز سے گجرات میں ریکارڈ کام جاری :شافع حسین

گجرات میں گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹس کے اجرا کا باقاعدہ آغاز

ڈسکہ میں سڑکوں ، نکاسی آب منصوبوں پرکام جاری:ذیشان رفیق

گھریلوفیصلوں میں خواتین کی مشاورت ہونی چاہیے ، ثمینہ عرفان

رائٹ ٹو انفارمیشن کے موضوع پر صحافیوں کیلئے آگاہی سیشن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہم اس بحران سے کیسے نکلیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بڑا جھوٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(2)
بابر اعوان
جاوید حفیظ
جنگ، سازشیں اور پاکستان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی کی قیمتوں کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایران، کچھ تلخ حقائق
سعود عثمانی