پولیس افسران کے رویئے میں مثبت تبدیلی ،عوام کو خدمات کی فراہمی بارے تربیتی ورکشاپ

  اسلام آباد
راولپنڈی (خبر نگار)وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن اور آئی جی پنجاب عبد الکریم کے احکامات پر پولیس ہیڈ کوارٹرز میں۔۔۔

 پولیس افسران کے رویئے میں مثبت تبدیلی اور عوام کو خدمات کی فراہمی کے حوالے سے تربیتی ورکشاپ کا انعقاد ہوا ،افسران نے لیکچرز دئیے ، ورکشاپ میں ضلع بھر سے افسران و اہلکار،ایلیٹ فورس،ٹریفک سٹاف،پی ایچ پی اور لیڈی پولیس افسران نے شرکت کی، لیکچر کا مقصد پولیس افسران و اہلکاروں کے رویہ کو بہتر بنانا اور ان کی اخلاقی تربیت ہے ،شہریوں کے وقار، عزتِ نفس اور بنیادی حقوق کا ہر صورت تحفظ یقینی بنایا جائے۔

 

مزید پڑہیئے

مجیب الرحمٰن شامی
مفاہمت کا ہاتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ایران تاریخ رقم کر رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیزر کو کس نے قتل کیا ؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ کا آتش فشاں اور پاکستان کا سفارتی مشن
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ‘ خطرناک سٹریٹجک دلدل
محمد عبداللہ حمید گل
نسیم احمد باجوہ
ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے… (2)
نسیم احمد باجوہ