اسلام آباد میں سرچ آپریشن، 39مشکوک افراد تھانے منتقل

  • اسلام آباد
اسلام آباد میں سرچ آپریشن، 39مشکوک افراد تھانے منتقل

317گھرانوں، 36دکانوں، 43ہوٹلز، 303موٹرسائیکلز، 114گاڑیوں کی چیکنگراولپنڈی میں سرچ آپریشن، 17افغان باشندے گرفتار،ہولڈنگ سینٹر منتقل

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی کے احکامات پر جرائم پیشہ عناصر اور غیر قانونی مقیم افراد کیخلاف بڑے پیمانے پر سرچ آپریشنز جاری ہے۔ سرچ آپریشن کے دوران 483افراد، 317گھرانوں، 36دکانوں، 43ہوٹلز، 303موٹرسائیکلز اور 114گاڑیوں کو چیک کیا گیا، جبکہ 39مشکوک افراد اور 25موٹر سائیکلز کو جانچ پڑتال کیلئے تھانہ جات منتقل کیا گیا۔ اسی طرح سرچ آپریشن کے دوران 2جرائم پیشہ عناصر کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی۔ ادھر ر اولپنڈی پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مشترکہ طور پر تھانہ صادق آباد کے مختلف علاقوں میں کومبنگ سرچ آپریشن کیا، جس کے دوران 17 افغان باشندوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار افراد کے کوائف کا اندراج کرنے کے بعد انہیں ہولڈنگ سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے جہاں مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ 

 

 

 

سرگودھا

سکیورٹی خدشات کے پیش نظر چرچ ہائے پر سیکورٹی کے سخت انتظامات

کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نبر آزما ہونے کیلئے سکیورٹی سخت

ڈسٹرکٹ شاہ پور جیل کے مین گیٹ کے سامنے ، ڈی آئی جی کا معائنہ

خواتین دیکھنے میں صنف نازک اصل میں یہ صنف آہن ہیں ، سمیرا ملک

حلقہ کے عوام کیلئے اپنا کردار آگے بھی جاری رکھونگا، منصور سندھو

گھروں میں جوس تیار کرنیوالی 3منی فیکٹریاں سیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
احتجاج پسند اہلِ مذہب کے نام
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پرانی تحریروں کا خاموش ورق
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
استحکام اور قیمتوں میں استحکام
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، ایف بی آراور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
گورنرسندھ کو کیوں ہٹایا گیا؟
کنور دلشاد
سعود عثمانی
سنہرے پھول میں
سعود عثمانی