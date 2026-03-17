اسلام آباد میں سرچ آپریشن ،80مشکوک افراد تھانے بند

  اسلام آباد
565گھرانوں،77دکانوں،18ہو ٹلز،215مو ٹرسائیکلوں ،90گاڑیوں کی چیکنگ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس کا وفاقی دارلحکومت میں جرائم کے انسداد اور جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کیلئے مختلف علاقوں میں سرچ اور کومنگ آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے ۔اس ضمن میں ایس ایس پی آ پر یشنز کی سربراہی میں زونل ایس پیز کی زیرنگرانی مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اورکومنگ آپریشنز کیے گئے ۔سرچ آپریشن کے دوران 1,266افراد،565گھرانوں،77دکانوں،18ہو ٹلز،215مو ٹرسائیکلوں اور90 گاڑیوں کو چیک کیاگیاجبکہ80مشکوک افراداور30 موٹر سائیکلوں کوجانچ پڑتال کیلئے تھانہ جات منتقل کیا گیا۔ دوران سرچ آپریشن 13 جر ائم پیشہ عنا صرکی گرفتار ی بھی عمل میں لا ئی گئی جبکہ دو ملزمان کو گرفتار کرکے ا ن کے قبضہ سے اسلحہ و منشیا ت بھی برآمدکرلی گئی۔ 

 

