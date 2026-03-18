منشیات فروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن، سپلائر سمیت 5 گرفتار

  • اسلام آباد
منشیات فروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن، سپلائر سمیت 5 گرفتار

ملزمان سے 16کلو سے زائد چرس برآمد، کالجز اور یونیورسٹیوں میںسپلائی کا انکشاف

راولپنڈی(خبر نگار) پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف موثر کریک ڈاؤن،بڑے منشیات سپلائر سمیت 5 افراد گرفتار، ساڑھے 16 کلو سے زائد چرس برآمد کر لی گئی۔ صادق آباد پولیس نے بڑے منشیات سپلائر کو حراست میں لے کر 10 کلو 800 گرام چرس برآمد کی، زیر حراست شخص نے کالجز اور یونیورسٹیوں سمیت شہر بھر کے مختلف علاقوں میں منشیات سپلائی کرنے کا انکشاف کیا۔ دھمیال پولیس نے ایک فرد کو حراست میں لے کر 2 کلو 40 گرام چرس برآمد کی،وارث خان پولیس نے ایک فرد کو حراست میں لے کر 1کلو400 گرام چرس برآمد کی،نصیر آباد پولیس نے ایک فرد کو حراست میں لے کر 1کلو260 گرام چرس برآمد کی،سول لائنز پولیس نے ایک فرد کو حراست میں لے کر 1 کلو 100گرام چرس برآمد کی۔ 

مزید پڑہیئے

فیصل آباد

شہر کے 10 بڑے پارکس کو سپورٹس گراؤنڈ میں تبدیل کرنے کا فیصلہ ، منصوبہ جون سے قبل مکمل کرنے کی ہدایت

چاند رات اور عید پر فول پر وف سکیورٹی انتظامات کا حکم

نیتھری میں سیوریج نیٹ ورک حوالے سے اجلاس، فنڈز جاری

ٹوبہ ٹیک سنگھ میں آج گرین الیکٹرک بس سروس کاافتتاح

ڈی پی او جھنگ کا رات گئے تھانہ شورکوٹ چھاؤنی کا دورہ

واسا میں عمرہ قرعہ اندازی، 5 خوش قسمت افسران و ملازمین منتخب

آج کے کالمز

ایاز امیر
ہمت اور استقامت اسے کہتے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پرویز مشرف سے کامران ٹیسوری تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جی آئی کے انسٹیٹیوٹ: ایک یاد
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کیا امریکہ جوہری حملہ کر سکتا ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
روٹی مہنگی اور بیانیہ سستا
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
پولیس کانسٹیبل سے کوچۂ سیاست تک
نسیم احمد باجوہ