مری :عید کیلئے ٹریفک پلان تیار، 200 سے زائد اہلکار تعینات

  • اسلام آباد
پانچ اہم روڈز کو ون وے کر دیا گیا ، سیاحوں کی رہنمائی کے لیے خصوصی انتظامات جی پی او چوک پارکنگ فری زون قرار ، سنی بنک کے مقام پر کنٹرول روم قائم

مری(نمائندہ دنیا) مری کے لیے جامع ٹریفک پلان جاری، 200 سے زائد اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، چیف ٹریفک آفیسر عمران رزاق نے بتایا کہ مری کے پانچ اہم روڈز کو ون وے کر دیا گیا ہے جبکہ مال روڈ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند رہے گا ، شہر کے داخلی راستوں پر سیاحوں کی رہنمائی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں اور مختلف مقامات پر پارکنگ پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے خصوصاً جی پی او چوک کو پارکنگ فری زون قرار دیا گیا ہے ، ٹریفک مسائل کے حل کے لیے سنی بنک کے مقام پر کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے ۔ سیاحوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ صرف مختص پارکنگ مقامات استعمال کریں۔ 

مزید پڑہیئے

لاہور کی پہلی ٹائروں والی ٹرام سروس تاخیر کا شکار

صنعتی ترقی کیلئے توانائی کا سستا اور پائیدار نظام ناگزیر:فیصل ایوب

مسائل کے حل کیلئے قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے :راغب نعیمی

عید پر خصوصی فوڈ، میٹ اور ڈیری سیفٹی ٹیمیں تشکیل

بارشوں سے قبل محکمہ سی اینڈ ڈبلیو حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانے کی ہدایت

عید پر صفائی کے جامع پلان کی منظوری

ایاز امیر
ہمت اور استقامت اسے کہتے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پرویز مشرف سے کامران ٹیسوری تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جی آئی کے انسٹیٹیوٹ: ایک یاد
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کیا امریکہ جوہری حملہ کر سکتا ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
روٹی مہنگی اور بیانیہ سستا
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
پولیس کانسٹیبل سے کوچۂ سیاست تک
نسیم احمد باجوہ