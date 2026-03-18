راولپنڈی ، اسلام آباد میں پولن کی مقدار بڑھنے پر آنکھوں کی الرجی میں اضافہ

  • اسلام آباد
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)الشفاء ٹرسٹ آئی ہسپتال نے خبردار کیا ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں پولن کی مقدار خطرناک حد تک بڑھنے سے آنکھوں کی تکلیف دہ الرجی کے مریضوں میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے۔

پولن کا موسم عموماً وسط مارچ سے اپریل تک رہتا ہے ۔محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد کے سیکٹر ایچ-8 میں فضا میں پولن کی مقدار 14,695 ذرات فی مکعب میٹر اورسیکٹر جی-6 اور ای-8 میں یہ تعداد 5,510اور 5,391رہی۔الشفا آئی ہسپتال کے پروفیسر ڈاکٹر انعام الحق کاکہناہے کہ باہر جاتے وقت دھوپ کے چشمے استعمال کئے جائیں۔ محکمہ صحت کے مطابق جڑواں شہروں میں تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار افراد یعنی لگ بھگ 30 فیصد آبادی الرجی کا شکار ہے ۔ 

 

