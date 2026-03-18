صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی سیف سٹی:جرائم میں41 فیصد کمی کا دعویٰ

  • اسلام آباد
راولپنڈی سیف سٹی:جرائم میں41 فیصد کمی کا دعویٰ

مجموعی جرائم میں 28فیصد کمی، 1262بچوں و بزرگوں کو خاندان سے ملوایا گیا

راولپنڈی(نیوز رپورٹر)راولپنڈی میں سیف سٹی اتھارٹی کی شاندار کارکردگی سے نہ صرف جرائم میں خاطر خواہ کمی ہوئی بلکہ ایک ہزار سے زائد بچھڑے بچوں اور بزرگوں کو ان کے خاندانوں سے ملوا دیا گیا۔ ضلع پولیس کی معاونت اور سیف سٹی کیمروں کی مدد سے ضلع بھر میں جرائم کی شرح میں 41 فیصد کمی آئی، مجموعی طور پر جرائم کی شرح میں 28 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے ۔ سیف سٹی اتھارٹی کیمروں کی مدد سے 1262 بچوں اور بزرگوں کو ان کے خاندانوں سے دوبارہ ملوایا گیا ہے ۔ سیف سٹی اتھارٹی نے 15 پر کال اور سوشل میڈیا کے ذریعے 945 بچوں اور دماغی طور پر معذور 317 بزرگوں کو اپنے خاندانوں سے ملوایا ہے ۔ واضح رہے حکومت پنجاب کی جانب سے مختلف مقامات پر فری وائی فائی کی سہولت کے ساتھpanic buttonکی بھی سہولت دی گئی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈی ایچ کیو ہسپتال : ٹیسٹوں کیلئے بھاری فیسیں، بوگس رسیدیں دینے پر 3 ملازم معطل

کوڑا اٹھانے والے رکشے تعمیراتی کاموں میں استعمال

اراضی انتقالات کے کیسز کو مقررہ مدت میں نمٹانے کی ہدایت

جماعت اسلامی کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن میں بھرپور حصہ لیگی:رہنما

قرآن پاک اندھیروں میں بھٹکی انسانیت کیلئے نور ہدایت :علما

رمضان ،قرآن سے محبت کرنیوا لاجنت میں جائیگا :اجمل قادری

آج کے کالمز

ایاز امیر
ہمت اور استقامت اسے کہتے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پرویز مشرف سے کامران ٹیسوری تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جی آئی کے انسٹیٹیوٹ: ایک یاد
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کیا امریکہ جوہری حملہ کر سکتا ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
روٹی مہنگی اور بیانیہ سستا
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
پولیس کانسٹیبل سے کوچۂ سیاست تک
نسیم احمد باجوہ