شہریوں کے جان و مال کاتحفظ اولین ترجیح ،آئی جی
دوسرے روز بھی بذات خود فیلڈ میں موجود رہے ،سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصر رضوی گزشتہ روز بھی فیلڈ میں موجود رہے اور سکیورٹی انتظامات کی ذاتی طور پر نگرانی کی۔ آئی جی نے مختلف چوکیوں، ڈیوٹی پوائنٹس اور اہم مقامات کا دورہ کیا اور ڈیوٹی پر تعینات پولیس حکام سے ملاقات کی۔انہوں نے ہدایت کی کہ چوکس رہیں اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ اپنے فرائض سرانجام دیں، شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔
آئی جی نے کہا کہ تمام افسران عید کے دنوں میں فیلڈ میں موجود رہیں تاکہ عوام کو محفوظ اور محفوظ ماحول فراہم کیا جا سکے۔انہوں نے ٹریفک پولیس کو مصروف مقامات پر ٹریفک کی روانی کو ہموار رکھنے کے لیے تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لانے کی ہدایت بھی کی۔ انہوں نے بتایا کہ موثر نگرانی کو یقینی بنانے کے لیے سیف سٹی کیمروں کے ذریعے شہر کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے شہریوں کو محفوظ اور پرامن ماحول فراہم کرنا اسلام آباد پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔