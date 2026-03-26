راولپنڈی ،پولیس ہیڈکوارٹرز میں تربیتی ورکشاپ
راولپنڈی ( خبر نگار) پولیس ہیڈ کوارٹرز میں پولیس افسران کے رویئے میں مثبت تبدیلی اور عوام کو خدمات کی فراہمی کے حوالے سے تربیتی ورکشاپ کا تیسرا سیشن ۔۔۔
، ڈی ایس پی لیگل، ڈی ایس پی ایڈمن سمیت دیگر افسران نے لیکچرز دئیے ، ورکشاپ میں ضلع بھر سے تفتیشی افسران و اہلکار،ایلیٹ فورس، ڈولفن، ٹریفک سٹاف،پی ایچ پی اور لیڈی پولیس افسران نے شرکت کی، لیکچر کا مقصد پولیس افسران و اہلکاروں کے رویہ کو بہتر بنانا اور ان کی اخلاقی تربیت ہے ، پولیس اور عوام کے درمیان اعتماد کا فروغ مہذب اور پیشہ ورانہ رویے سے ممکن ہے ۔