راولپنڈی ،غیر قانونی مقیم 9افغان باشندے گرفتار اسلام آباد 27 مارچ ، 2026

راولپنڈی (خبر نگار)تھانہ وارث خان پولیس کا غیرقانونی مقیم افغان باشندوں کے خلاف آپریشن غیر قانونی طور پر مقیم 9افغان باشندے پکڑے گئے زیر حراست افراد میں حضرت گل، بریال خان، زمرے خان فتح خان، عبداللہ،راضی محمد ، جان محمد سعیداللہ اور محمد ایاز شامل ہیں ۔افغان باشندے اپنی رہائش کے قانونی دستاویزات پیش نہ کر سکے ۔پولیس نے ابتدائی پوچھ گچھ کے زیر حراست افغان باشندوں کو ہولڈنگ سنٹر منتقل کر دیا۔