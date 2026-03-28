صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی ،1500لٹر ناقص دودھ تلف

  • اسلام آباد
پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی ،1500لٹر ناقص دودھ تلف

کری روڈ سروس ایریا میں دودھ بردار گاڑی کے مالک کو 75 ہزار جرمانہ

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ملاوٹی دودھ کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرتے ہوئے کری روڈ سروس ایریا میں کارروائی کے دوران بھاری مقدار میں ناقص دودھ تلف کر دیا۔ترجمان کے مطابق خفیہ اطلاعات پر کارروائی کرتے ہوئے دودھ بردار گاڑی کی چیکنگ کی گئی، جس کے دوران 1 ہزار 500 لٹر پانی ملا ملاوٹی دودھ برآمد ہوا۔ موقع پر ہی ناقص دودھ کو تلف کر دیا گیا تاکہ انسانی صحت کو لاحق خطرات سے بچا جا سکے ۔مزید کارروائی کے دوران دودھ بردار گاڑی کے مالک کو ملاوٹی دودھ فروخت کرنے پر 75 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ شہریوں کو معیاری اور محفوظ خوراک کی فراہمی یقینی بنانا ادارے کی اولین ترجیح ہے اور اس سلسلے میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ترجمان نے بتایا کہ شہر میں داخل ہونے والی دودھ بردار گاڑیوں کی روزانہ کی بنیاد پر چیکنگ کی جا رہی ہے ، جبکہ مختلف داخلی و خارجی راستوں پر خصوصی ناکے بھی قائم کیے گئے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ایل پی جی روزانہ مہنگی، صارفین کو مشکلات

حافظ آباد: میگا سیوریج منصوبے کی بروقت تکمیل کیلئے 2شفٹوں میں کام کا حکم

خرم دستگیر نے رتہ باجوہ ڈسپوزل سٹیشن کا افتتاح کردیا

ملکوال میں استحکام پاکستان و یکجہتی افواج پاکستان ریلی

ریسکیو 1122 نے خودکشی کرنیوالے کی لاش نہر سے نکال لی

کمشنر کا ڈسکہ میں تحصیل ہسپتال ، ریڑھی بازار کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی وابستگی یا مذہبی وابستگی؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
انڈہ پہلے یا مرغی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ رہے او رامن بھی ہو
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ کی نئی چال یا امن کی سنجیدہ کوشش؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
ایران، امریکہ، اسرائیل جنگ اور پاکستان
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
غزوۂ بدر کے اسباق …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن