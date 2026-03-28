آسیہ اندرابی اور ان کی ساتھی خواتین کو سزائیں ،اسلام آباد میں مظاہرہ

  • اسلام آباد
خواتین کی بھرپور شرکت ،مظاہرین کا عالمی اداروں سے فیصلے کا نوٹس لینے کا مطالبہ

اسلام آباد(اپنے رپورٹرسے )حلقہ خواتین جماعت اسلامی پاکستان کی جانب سے کشمیری حریت پسند راہنما اور دختران کشمیر کی سربراہ آسیہ اندرابی اور ان کی ساتھی خواتین کو دی گئی غیر قانونی سزا کے خلا ف اسلام آباد میں احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین کا عالمی اداروں سے بھارت عدالت کے فیصلے کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ مظاہرے میں خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت ۔ مقررین کا کہنا تھا کہ حریت پسند خواتین کو دی جانے والی یہ سزا غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہے ۔ مظاہرے سے نصراللہ رندھاوا، عائشہ سید، عفت سجاد، شمیم شال، قدسیہ ناموس، بلقیس سیف، زبیدہ خاتون اور زبیر صفدر نے بھی خطاب کیا۔ مقررین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ ہمیشہ کشمیری عوام کے حقِ آزادی کی حمایت جاری رکھیں گے۔ اور عالمی سطح پر کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کریں گے تاکہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت مل سکے ۔

 

مزید پڑہیئے

سرگودھا

میگا منصوبوں کی شکایات پر نوٹس ٹیکنیکل ٹیم طلب

سرگودھا بھر میں ارتھ آور منانے کے حوالے سے اقدامات تیز

ریونیو عدالتوں میں زیر التوا کیسز پر شدید برہمی ،شوکاز نوٹس

شہر کے چوراہوں کو خوبصورت بنایا جائے گا،اسسٹنٹ کمشنر

لاکھوں کے ڈاکے ، نقدی ، زیورات اور موبائل چھین لئے

ذہنی معذو ر نے گلے میں پھندہ ڈال کر خود کشی کر لی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی وابستگی یا مذہبی وابستگی؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
انڈہ پہلے یا مرغی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ رہے او رامن بھی ہو
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ کی نئی چال یا امن کی سنجیدہ کوشش؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
ایران، امریکہ، اسرائیل جنگ اور پاکستان
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
غزوۂ بدر کے اسباق …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن