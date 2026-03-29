امریکہ ایران جنگ کرونا سے بھی خطر ناک ہوسکتی ،سردار عتیق
راولپنڈی/مظفرآباد (این این آئی) آل جموں وکشمیر مسلم کانفرنس کے صدر وسابق وزیراعظم سردار عتیق احمد خان غازی آباد کا دورہ ۔۔۔
مکمل کرکے راولپنڈی مجاہدل منزل پہنچے پر مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات، مسلم کانفرنس کے عہدیداران، کارکنان کی بڑی تعداد نے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف آزاد کشمیر میں عام انتخابات کی آمد آمد ہے اور دوسری جانب ایران، اسرائیل، امریکہ جنگ کے اثرات پوری دنیا کو متاثر کر رہے ہیں، اگر جنگ مزیدکچھ عرصہ جاری رہی تو آزاد کشمیر سمیت دنیا میں کرونا سے بھی خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے۔