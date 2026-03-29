بغیر ہیلمٹ موٹرسائیکل چلانے پر 25پولیس اہلکاروں کے چالان

  • اسلام آباد
بغیر ہیلمٹ موٹرسائیکل چلانے پر 25پولیس اہلکاروں کے چالان

جو پولیس اہلکار بغیر ہیلمٹ پکڑا گیا اس کا موٹرسائیکل بھی بند کیا جائیگا، سی ٹی او

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک) وفاقی دارالحکومت میں ہیلمٹ کے بغیر موٹرسائیکل چلانے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں اور چالان ٹکٹ بھی جاری کر دیئے گئے ہیں۔ چیف ٹریفک افسر سرفراز ورک نے بتایا کہ گزشتہ 24گھنٹوں کے دوران 25سے زائد پولیس اہلکاروں کو بغیر ہیلمٹ موٹرسائیکل چلانے پر چالان ٹکٹ جاری کیے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ قانون سب کیلئے برابر ہے اور برابری کی سطح پر لاگو ہوگا، آئندہ جو پولیس اہلکار بغیر ہیلمٹ پکڑا گیا اس کا موٹرسائیکل بھی بند کیا جائے گا۔

 

مزید پڑہیئے

فیصل آباد

انتظامیہ کی زیر نگرانی ’’پارک اپنائیں پروگرام‘‘ پر عملدرآمد شروع

شورکو ٹ چھاؤ نی : وفاقی وزیر جنید انوار سے معروف کاروباری شخصیات کی ملاقات

اے سی کمالیہ ارم شہزادی کا زمینوں کے ونڈا جات کی شکایات پر نوٹس

ڈپٹی کمشنر کا ہلال احمر میٹرنٹی ہسپتال کا دورہ، ہدایت جاری

ٹوبہ :ڈپٹی کمشنر کاپارکس سمیت دیگر عوامی مقامات کے دورہ

اسسٹنٹ کمشنر اٹھارہ ہزاری کی زیر صدارت اہم اجلاس کا انعقاد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جنگ بندی‘ہر محاذ پر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
غرور کا ایک دور ختم ہو رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
تیسرے بادشاہ ہم ہیں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان: عالمی سفارت کاری کا محور
رشید صافی
عمران یعقوب خان
جارحیت جیتے گی یا مذاکرات کامیاب ہوں گے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
امریکہ کاڈالر آبنائے ہرمز میں غرق ؟
محمد عبداللہ حمید گل