پانی کی قلت اور موسمی تغیر مستقل چیلنج بن چکا،سیکرٹری ماحولیات

  • اسلام آباد
خشک سالی سے نمٹنے کیلئے مؤثر نظام کی طرف فوری طور پر منتقل ہونا ہوگا

اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی ہم آہنگی کی وفاقی سیکرٹری عائشہ حمیرہ مورانی نے کہا کہ ملک کو خشک سالی سے نمٹنے کیلئے ردِعمل پر مبنی حکمتِ عملی کے بجائے پیشگی اور خطرات پر مبنی مؤثر نظام کی طرف فوری طور پر منتقل ہونا ہوگا، کیونکہ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث خشک سالی کی شدت اور تکرار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ قومی خشک سالی ایکشن پلان کے حوالے سے منعقدہ مشاورتی ورکشاپ سے بطور کلیدی مقرر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خشک سالی اب کوئی دور یا وقتی خطرہ نہیں رہی بلکہ درجہ حرارت میں اضافے، پانی کی قلت اور موسمی تغیر کے باعث ایک مستقل چیلنج بن چکی ہے۔ پاکستان پہلے ہی ان ممالک میں شامل ہے جہاں پانی کا خطرہ زیادہ ہے، جبکہ خشک سالی براہِ راست زراعت، آبی وسائل، غذائی تحفظ، ماحولیاتی نظام اور لوگوں کے روزگار کو متاثر کرتی ہے ماضی میں ہماری توجہ زیادہ تر نقصانات کے بعد امدادی اقدامات پر رہی، جبکہ اب پیشگی تیاری ناگزیر ہے۔ 

 

مزید پڑہیئے

فیصل آباد

انتظامیہ کی زیر نگرانی ’’پارک اپنائیں پروگرام‘‘ پر عملدرآمد شروع

شورکو ٹ چھاؤ نی : وفاقی وزیر جنید انوار سے معروف کاروباری شخصیات کی ملاقات

اے سی کمالیہ ارم شہزادی کا زمینوں کے ونڈا جات کی شکایات پر نوٹس

ڈپٹی کمشنر کا ہلال احمر میٹرنٹی ہسپتال کا دورہ، ہدایت جاری

ٹوبہ :ڈپٹی کمشنر کاپارکس سمیت دیگر عوامی مقامات کے دورہ

اسسٹنٹ کمشنر اٹھارہ ہزاری کی زیر صدارت اہم اجلاس کا انعقاد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جنگ بندی‘ہر محاذ پر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
غرور کا ایک دور ختم ہو رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
تیسرے بادشاہ ہم ہیں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان: عالمی سفارت کاری کا محور
رشید صافی
عمران یعقوب خان
جارحیت جیتے گی یا مذاکرات کامیاب ہوں گے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
امریکہ کاڈالر آبنائے ہرمز میں غرق ؟
محمد عبداللہ حمید گل