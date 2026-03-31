صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میں سرچ آپریشن ،2افغان باشندوں سمیت 26 افراد گرفتار

  اسلام آباد
561افراد،172گھرانوں،16ہو ٹلوں ،271مو ٹرسائیکلوں،81گاڑیوں کی چیکنگ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس کا وفاقی دارلحکومت میں جرائم کے انسداد اور جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کیلئے مختلف علاقوں میں سرچ اور کومنگ آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے ۔اس ضمن میں ایس ایس پی آ پر یشنز کی سربراہی میں زونل ایس پیز کی زیرنگرانی مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اورکومنگ آپریشنز کئے گئے ۔سرچ آپریشن کے دوران561افراد،172گھرانوں،16ہو ٹلوں ، 43دوکانیں،271مو ٹرسائیکلوں اور 81 گاڑیوں کو چیک کیاگیا،جبکہ دو افغانیوں سمیت 26 مشکوک افراد،ایک گاڑی اور 25موٹر سائیکلوں کوجانچ پڑتال کیلئے تھانہ جات منتقل کیاگیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

