پاکستان اور تیونس کے مابین تعلقات کومزید مستحکم کرنا ہوگا ،مشاہد حسین

  • اسلام آباد
تیونس کے یومِ آزادی کی مناسبت سے تقریب ،دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کا عزم

اسلام آباد ( خصوصی نیوز رپورٹر)تیونس کے یومِ آزادی کی مناسبت سے انسٹی ٹیوٹ آف سٹرٹیجک سٹڈیز کے زیر اہتمام تقریب ہوئی ، سینیٹر مشاہد حسین مہمان خصوصی تھے ، چیئرمین بورڈ آف گورنرز آئی ایس ایس آئی سفیر خالد محمود سمیت پاکستان کے سفیر برائے تیونس ،جاوید احمد عمرانی،ڈاکٹر آمنہ خان اور دیگر نے بھی تقریب سے خطاب کیا ، مشاہد حسین نے کہا کہ تیونس افریقی سیاست میں ایک نمایاں اور قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے ، پاکستان اُن اولین ممالک میں شامل ہے جنہوں نے تیونس کی آزادی کی حمایت کی۔ پاکستان کی طرح تیونس بھی فلسطین کا ایک مضبوط حامی ملک ہے۔

دونوں ممالک کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم ہیں اور مختلف شعبوں میں تجارت اور تعاون کو فروغ دینے کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس تعلق کو مزید آگے بڑھایا جائے ،تیونس کی ناظم الامور دوراسف معاروفی نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تیونس اور پاکستان کے درمیان مضبوط تاریخی تعلقات موجود ہیں، خصوصاً اقوامِ متحدہ میں تیونس کے لیے پاکستان کی حمایت قابلِ ستائش ہے ۔ 

 

مزید پڑہیئے

ملتان

پبلک پارک منصوبہ کی جلد تکمیل کا ٹاسک

پاکستان نے ذمہ دارانہ پالیسی اختیار کی، تیمور مہے

عوامی ریلیف کیلئے بھرپور اقدامات کئے جائیں، ڈی سی

ڈی پی او وہاڑی کی کھلی کچہری، مسائل کے حل کیلئے احکامات

وہاڑی میں ڈپٹی کمشنر کاواچ ڈاگ مانیٹرنگ سسٹم کا جائزہ

فائرنگ سے بزرگ شدید زخمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
جے شنکر کی بد زبانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
G for Goon
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یہ گلیوں کے آوارہ کتے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی کے شعبہ میں اصلاحات … (2)
شاہد کاردار
رشید صافی
واشنگٹن کی داخلی مزاحمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!
حافظ محمد ادریس