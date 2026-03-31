صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی جی کا ریڈزون کا دورہ ،سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا

  • اسلام آباد
سیف سٹی کیمروں کے ذریعے مؤثر سرویلنس کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت کھلی کچہری میں شہریوں کے مسائل سنے ،درخواستوں پر فوری احکامات جاری

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل آف پولیس علی ناصر رضوی نے ریڈ زون کا دورہ کیا۔ سکیورٹی انتظامات، داخلی و خارجی ناکہ جات کے چیکنگ کا جائزہ لیا۔آئی جی نے ریڈ زون میں واقع سرکاری و نجی اداروں کے حفاظتی اقدامات کا معائنہ کرتے ہوئے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ سکیورٹی کو مزید سخت اور مؤثر بنایا جائے اور تمام ممکنہ حفاظتی تقاضوں کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے سیف سٹی کیمروں کے ذریعے مؤثر سرویلنس کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی تاکہ حساس علاقے میں امن و امان کی صورتحال ہر صورت برقرار رکھی جا سکے اور کسی بھی مشکوک سرگرمی پر فوری کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔

بعد ازاں آئی جی نے سنٹرل پولیس آفس اسلام آباد میں \"اوپن ڈور پالیسی کے تحت\"کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔انہوں نے کھلی کچہری میں شہریوںاور پولیس افسران کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لئے موقع پر ہی ہدایات جاری کیں۔آئی جی اسلام آباد نے افسران کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کے مسائل کا میرٹ پر اور فوری حل ہماری اولین ترجیح ہے ۔کسی بھی شہری کو پولیس کے متعلق کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو وہ کھلی کچہری میں آسکتا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

