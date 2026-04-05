گوجرخان، قتل اور اقدام قتل کے مقدمہ میں مطلوب 3ملزمان کو گرفتار کر لیا
راولپنڈی (اے پی پی) تھانہ گوجرخان پولیس نے قتل اور اقدام قتل کے مقدمہ میں مطلوب 3ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان نے چند روز قبل ساتھیوں کے ہمراہ فائرنگ کر کے ایک شہری کو قتل جبکہ ایک راہگیر سمیت 4افراد کو زخمی کر دیا تھا۔
