میٹرک امتحانات ،6امیدوار نقل کرتے رنگے ہاتھوں گرفتار

  • اسلام آباد
میٹرک امتحانات ،6امیدوار نقل کرتے رنگے ہاتھوں گرفتار

کنٹرولر کاایچ ای سی کے نمائندہ کیساتھ مختلف سینٹرز کا دورہ ،انتظامات کا جائزہ لیا

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) تعلیمی بورڈ راولپنڈی کے زیر اہتمام میٹرک فرسٹ سالانہ امتحانات زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت منعقد ہو رہے ہیں۔ شفافیت برقرار رکھنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے گئے ہیں۔کمشنر و چیئرمین تعلیمی بورڈ راولپنڈی عامر خٹک کی قیادت میں بوٹی مافیا کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں۔کنٹرولر امتحانات تنویر اصغر نے محمد آصف ڈپٹی سیکرٹری بجٹ اینڈ فنانس ہائیر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب کے ہمراہ مختلف امتحانی مراکز کا دورہ کیا اور امتحانی ایس او پیز، سی سی ٹی وی کیمروں اور سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔انہوں نے بتایا گورنمنٹ گریجویٹ کالج سیٹلائٹ ٹاؤن، راولپنڈی (سینٹر اے ۔بی) سے چار اُمیدوار، گورنمنٹ ہائی سکول سنگھوئی جہلم سے ایک اُمیدوار اور گورنمنٹ ہائی سکول بن شہید جہلم سے ایک اُمیدار نقل کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ۔ان چھ اُمیدواروں کے خلاف فوری طور پر کیسز رجسٹر کر لیے گئے ۔ 

 

مزید پڑہیئے

کراچی

اسکول وینز کے کرائے بڑھانے پر پابندی عائد،مراسلہ جاری

لڑکیوں کو تعلیم کے مساوی مواقع فراہم ناگزیر، گورنر

اسنیپ چیکنگ مہم جاری،متعدد گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر جرمانے

سندھ حکومت نے کرپشن سے تعلیم کو تباہ کر دیا، منعم ظفر خان

میٹرک امتحانات 3روز کیلئے ملتوی، 10اپریل سے ہونگے

بھتہ خوری کے ملزمان کی حفاظتی ضمانت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک عبرتناک تصویر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بیس جہاز اور کالم نگار کی اوقات
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی معیشت کب سدھرے گی؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
کفایت شعاری۔ دعوے اور حقائق
شاہد کاردار
رشید صافی
اقوامِ عالم کا امتحان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں! …(2)
حافظ محمد ادریس