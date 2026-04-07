کہوٹہ ،موٹر سائیکل چوری اور دیگر چوری و نقب زنی کی وارداتوں میں ملوث شخص گرفتار
راولپنڈی( خبر نگار) تھانہ کہوٹہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ،موٹر سائیکل چوری اور دیگر چوری و نقب زنی کی وارداتوں میں ملوث شخص کو گرفتار کر کے ،مسروقہ موٹر سائیکل،پانی کی موٹر اور ڈرل مشینوں سمیت دیگر مشینیں برآمد کر لیں۔
