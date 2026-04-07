قومی یکجہتی، معاشی استحکام اور مؤثر پالیسی سازی ناگزیر ، سیدال خان

چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کفایت شعاری اقدامات وقت کی اہم ضرورت ،وفود سے گفتگو

اسلام آباد (ا پنے رپورٹرسے )ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سیدال خان نے مختلف شخصیات اور عوامی نمائندوں سے ملاقاتیں کیں جن میں خیبرپختونخوا کے ضلع کرم سے رکن صوبائی اسمبلی علی ہادی، سیکرٹری اسلام آباد کلب، سابق نگران وزیر خزانہ امجد رشید، سماجی شخصیات نگہت خورشید، فیصل کاکڑ سمیت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد شامل تھے ۔ملاقاتوں کے دوران ملک کی مجموعی سماجی و اقتصادی صورتحال کے ساتھ ساتھ خطے میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ حالات میں قومی یکجہتی، معاشی استحکام اور مؤثر پالیسی سازی ناگزیر ہے۔

ڈپٹی چیئرمین نے کہا کہ ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کفایت شعاری اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ پاکستان کی حالیہ سفارتی کوششوں کو عالمی سطح پر پذیرائی حاصل ہوئی ہے اور بین الاقوامی برادری نے پاکستان کے مؤقف اور اقدامات کو سراہا ہے ۔ پاکستان امن، استحکام اور باہمی تعاون کا داعی ہے اور خطے میں مثبت کردار ادا کرتا رہے گا، انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ریاستی ادارے اور عوام مل کر ملک کو درپیش چیلنجز سے نکالنے کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھیں گے ۔

 

مزید پڑہیئے

اسکول وینز کے کرائے بڑھانے پر پابندی عائد،مراسلہ جاری

لڑکیوں کو تعلیم کے مساوی مواقع فراہم ناگزیر، گورنر

اسنیپ چیکنگ مہم جاری،متعدد گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر جرمانے

سندھ حکومت نے کرپشن سے تعلیم کو تباہ کر دیا، منعم ظفر خان

میٹرک امتحانات 3روز کیلئے ملتوی، 10اپریل سے ہونگے

بھتہ خوری کے ملزمان کی حفاظتی ضمانت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک عبرتناک تصویر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بیس جہاز اور کالم نگار کی اوقات
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی معیشت کب سدھرے گی؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
کفایت شعاری۔ دعوے اور حقائق
شاہد کاردار
رشید صافی
اقوامِ عالم کا امتحان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں! …(2)
حافظ محمد ادریس