واسا راولپنڈی ،واجبات ادا نہ کرنیوالوں کے کنکشن منقطع کرنیکی ہدایت

  • اسلام آباد
شہریوں کو بلا تعطل فراہمی اور نکاسی آب کے مؤثر نظام کو یقینی بنایا جائے ،ایم ڈی

راولپنڈی(نیوزرپورٹر) ایم ڈی واسا راولپنڈی عزیز اللہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں واٹر سپلائی، سیوریج اینڈ ڈرینیج اور ریونیو ونگ کے افسران و عملہ نے شرکت کی۔ اجلاس میں شہریوں کو درپیش نکاسی آب اور ریونیو سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا ایم ڈی واسا نے شہریوں کو بلا تعطل فراہمی آب اور نکاسی آب کے مؤثر نظام کو ہر صورت یقینی بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت جاری کی کہ وہ فیلڈ میں اپنی موجودگی یقینی بنائیں اور عوامی مسائل کے فوری اور بروقت حل کے لیے عملی اقدامات کریں۔

شہری سہولیات کی فراہمی میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی اور کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے سخت مانیٹرنگ کا عمل جاری رکھا جائے گا۔اجلاس میں ریونیو ریکوری کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ایم ڈی واسا نے واجبات کی وصولی کے عمل کو مزید مؤثر بنانے کے لیے سخت ہدایات کیں ۔ انہوں نے ہدایت کی کہ جن صارفین کے بل تاحال جمع نہیں ہوئے ، انہیں فوری نوٹس جاری کیے جائیں اور عدم ادائیگی کی صورت میں ان کے کنکشن منقطع کیے جائیں۔ 

 

مزید پڑہیئے

فیصل آباد

پٹرول کی بچت کیلئے کار پولنگ پر عملدرآمد کا فیصلہ

ملت روڈ :سیوریج لائن کی بحالی کا کام تیزی سے جاری

سدھار میں مہنگائی کے خلاف مزدوروں کی احتجاجی ریلی

ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ نے لو گوں کے مسائل سنے ، حل کے احکامات

ڈاکوؤں نے موٹر سائیکل نہ روکنے پر سیلز مین پر فائرنگ کردی

ہوائی فائرنگ کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک عبرتناک تصویر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بیس جہاز اور کالم نگار کی اوقات
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی معیشت کب سدھرے گی؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
کفایت شعاری۔ دعوے اور حقائق
شاہد کاردار
رشید صافی
اقوامِ عالم کا امتحان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں! …(2)
حافظ محمد ادریس