اسلام آباد،سنگین جرائم میں ملوث 11 اشتہاریوں سمیت 22 گرفتار
1,192گرام چرس،1,858 گرام ہیروئن ، 110 گرام آئس ، شراب ،اسلحہ برآمد
اسلام آباد(این این آئی)اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث 11مجرمان اشتہاریوں سمیت 22جرائم پیشہ عناصر گرفتار کرکے1,192گرام چرس،1,858 گرام ہیروئن ، 110 گرام آئس ،27بوتل شراب،اوراسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کرلیا۔ اس سلسلے میں کوہسار ، مارگلہ، ترنول، سبزی منڈی، لوہی بھیراور تھانہ پھلگراں پولیس ں نے 11ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 1,192گرام چرس،1,858 گرام ہیروئن ، 110 گرام آئس ،27بوتل شراب، مختلف بور کے دو عدد پستول اور ایک عدد رائفل معہ ایمونیشن برآمد کرلیا ۔گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے۔