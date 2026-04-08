ایف بی آر کا ہنرکدہ کالج اسلام آباد میں ٹیکس آگاہی سیشن

  • اسلام آباد
طلبہ،تعلیمی حلقوں میں ٹیکس ذمہ داریوں، دستاویزی نظام بارے بتایا گیا

 اسلام آباد (دنیا رپورٹ )چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال کی ہدایات پر ممبر (ٹی پی ایس) تہمینہ عامر کی نگرانی میں ٹیکس پیئرز سروسز ونگ نے ٹیکس آگاہی، کمپلائنس اور سہولیات کے فروغ کے سلسلے میں اپنی جاری مہم کے تحت اسلام آباد میں ہنرکدہ کالج آف ویڑول اینڈ پرفارمنگ آرٹس میں ٹیکس آگاہی آؤٹ ریچ سیشن منعقد کیا۔ سیشن کا مقصد طلبہ اور تعلیمی حلقوں میں ٹیکس ذمہ داریوں، ٹیکس قوانین کی رضاکارانہ تعمیل اور دستاویزی نظام کی اہمیت کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا تھا۔ ہنرکدہ کے چیئرمین جمال شاہ اور طلبہ نے سیمینار میں شرکت کی۔وفد کا خیرمقدم کرتے ہوئے جمال شاہ نے ایف بی آر کی اس آگاہی مہم کو سراہا اور قومی ترقی میں ٹیکس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اپنی پریزنٹیشن میں محمد مطیع الرحمن ممتاز نے ایف بی آر کے دائرہ کار اور جاری اصلاحات پر روشنی ڈالی جن کا محور ٹیکس دہندگان کو سہولیات کی فراہمی، شفافیت اور ڈیجیٹل کمپلائنس ہے۔

