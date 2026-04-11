پاکستانی قیادت پرعالمی اعتمادقوم کیلئے فخر:سرداریوسف
امید ہے عارضی جنگ بندی مستقل امن میں تبدیل ہوگی،میڈیاسے گفتگو
ایبٹ آباد(اے پی پی)وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف نے ممکنہ علاقائی جنگ کے خطرے کے ٹلنے کو پاکستان کے لیے خوشی،اعزاز اور وقار کا تاریخی لمحہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی قیادت پر عالمی اعتماد قوم کے لیے باعث فخر ہے ۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے وزیراعظم شہباز شریف، فیلڈمارشل سیدعاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی قیادت کو سراہتے ہوئے کہا ان کی محنت اورحکمت عملی نے تمام فریقوں کا اعتماد حاصل کیا جس کے نتیجے میں جنگ بندی ممکن ہوئی اور مذاکرات کا آغاز ہوا۔ امریکا و ایران سمیت دیگر ممالک کی جانب سے اعتماد کے اظہار نے سفارتی عمل کو مزید مضبوط بنایا،امید ہے عارضی جنگ بندی مستقل امن میں تبدیل ہوگی۔