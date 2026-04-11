  • اسلام آباد
میرپورخاص میں طالبہ کی موت،شفاف تحقیقات کی ہدایت

قصور وار ثابت ہونے پر ذمہ داروں کیخلاف کا رروائی ہوگی ،پی ایم ڈی سی

اسلام آباد (دنیا رپورٹ ) پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے محمد میڈیکل کالج میر پور خاص کی تیسرے سال کی طالبہ فہمیدہ لغاری کی موت پر گہرے دکھ اور شدید تشویش کا اظہار کیا ہے ۔ایک سرکاری بیان میں صدر پی ایم اینڈ ڈی سی پروفیسر ڈاکٹر رضوان تاج نے کہا کہ کونسل اس واقعے کے پسِ منظر میں سامنے آنے والے حالات، خصوصاً ہراسانی کے سنگین الزامات کی شدید مذمت کرتی ہے ،انہوں نے گورنمنٹ آ ف سندھ کی جانب سے شروع کی گئی انکوائری کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ تحقیقات ہر پہلو سے مکمل اور شفاف ہونی چاہئیں اور ان کی تفصیلات پی ایم ڈی سی کو فراہم کی جائیں۔ پروفیسر ڈاکٹر رضوان تاج نے کہا میڈیکل و ڈینٹل اداروں میں ہراسمنٹ کمیٹیوں کا قیام محض رسمی کارروائی نہیں بلکہ طلبہ کے تحفظ کے لیے ایک اہم اور بنیادی حفاظتی اقدام ہے ۔رپورٹ موصول ہونے کے بعد معاملہ کے ذمے دار افراد کے خلاف کارروائی کی جا ئیگی ،انہوں نے مرحومہ کے اہلِ خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے اور ملک بھر کے میڈیکل اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے پی ایم اینڈ ڈی سی کی جاری کردہ ہدایات پر سختی سے عمل کریں ۔

 

مزید پڑہیئے

سرگودھا

بیوٹیفکیشن کاموں میں اعلیٰ میٹریل کا استعمال یقینی بنایا جائے ،کمشنر

شہر کی خوبصورتی اور صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنایا جائے ، ڈپٹی کمشنر

ڈپٹی کمشنر خوشاب ضلعی ہیڈ کوارٹر ہسپتال جوہر آباد کا اچانک دورہ

پاک فوج کے ساتھ اظہارِ یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد

کیڈٹ کالج چک نمبر 10 شمالی بھلوال میں سیمینار

سرکاری اراضی پر قائم ناجائز تجاوزات کا خاتمہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تعصب حجابِ اکبر ہے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
تیل کی قیمتیں اور الّو کی خریدوفروخت
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کا پل، پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ مذاکرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
پرانا یا نیا ورلڈ آرڈر؟
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
عَدُوّ شرے برانگیزد
مفتی منیب الرحمٰن