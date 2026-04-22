کامسٹیک اور آئی یو ٹی کے اشتراک سے بنگلہ دیشن میں تربیتی ورکشاپ ختم
اسلام آباد(نامہ نگار) کامسٹیک نے اسلامک یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی (آئی یو ٹی) کے اشتراک سے غازی پور، بنگلہ دیش میں دو روزہ بین الاقوامی تربیتی ورکشاپ کامیابی سے مکمل کر لی۔
ورکشاپ کا عنوان سٹرٹیجک سائنس کمیونیکیشن سائنسدانوں اور صحافیوں کے درمیان علم کے فروغ کے لیے روابط کی مضبوطی تھا۔ ورکشاپ میں او آئی سی کے رکن ممالک بشمول پاکستان سے تعلق رکھنے والے شرکاء نے شرکت کی، اختتامی تقریب میں 15 ممالک سے تعلق رکھنے والے 48 شرکاء میں اسناد اور انعامات تقسیم کیے گئے ۔