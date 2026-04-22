سکولوں میں داخلے کیلئے عمر کی نئی حد مقرر، والدین پریشان
9ویں جماعت کے بورڈ امتحانات کی رجسٹریشن کے وقت بچے کی عمر 13سال ہونا لازم قرار
راولپنڈی (این این آئی)محکمہ تعلیم راولپنڈی نے سکولوں میں داخلے کیلئے عمر کی نئی حد مقرر کرتے ہوئے والدین کیلئے اہم ہدایات جاری کردی گئیں۔نرسری کیلئے 3 سال ، پریپ کیلئے 4سال ، پہلی کلاس کیلئے 5سال ، دوسری کلاس کیلئے 6سال ، تیسری کلاس کیلئے 7سال ، چوتھی کلاس کیلئے 8سال ، پانچویں کلاس کیلئے 9سال ، چھٹی کلاس کیلئے 10سال ہونی چاہئے ۔اس کے علاوہ ساتویں کلاس کیلئے 11سال ، آٹھویں کلاس کیلئے 12سال ، نویں کلاس کیلئے 13سال اور دسویں کلاس کیلئے 14 سال یا اس سے زیادہ ہونی چاہئے ۔حکام کے مطابق نویں جماعت کے بورڈ امتحانات کی رجسٹریشن کے وقت بچے کی عمر کم از کم 13سال ہونا لازمی ہے ، اگر عمر اس سے کم ہوئی تو رجسٹریشن نہیں ہو سکے گی۔