راولپنڈی ،سٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں 71 فیصد تک کمی

  • اسلام آباد
موٹر سائیکل سنیچنگ کے واقعات میں گزشتہ سال کی نسبت 59 فیصد کمی ،رپورٹ

راولپنڈی (خبر نگار)کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ کا ایک سال مکمل ، سٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں 71 فیصد تک کمی آ گئی سی سی ڈی راولپنڈی سے ملنے والے اعدادوشمار کے مطابق سال 2023 اور سال 2024 کی نسبت سال 2025 اور سال 2026میں جرائم کی شرح میں نمایاں کمی ریکارڈ ہوئی،رابری کے مقدمات میں گزشتہ سال کی نسبت 54 فیصد کی کمی ریکارڈ کی گئی، گاڑیاں چھیننے کے واقعات میں گزشتہ سال کی نسبت 71فیصد کمی ریکارڈ کی گئی دیگر وہیکلز سنیچنگ کے واقعات میں گزشتہ سال کی نسبت 100 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی، موٹر سائیکل سنیچنگ کے واقعات میں گزشتہ سال کی نسبت 59 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی، گاڑی اور موٹر سائیکل چوری کے مقدمات میں بالترتیب 51فیصد اور 66 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی،ایک سال کے دوران 92سے زائد گینگز کے 142 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ۔

مزید پڑہیئے

ملتان

تعلیمی بورڈ ملتان:پریکٹیکل امتحانات میں شفافیت کیلئے نئے ضابطہ کار نافذ کرنیکا اعلان

تجاوزات کیخلاف آپریشن تیز کریں، نعمان صدیقی

حضوری باغ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سیوریج نظام تباہ

لاکھوں کے ڈاکے ، چوریاں، شہری مال وزر سے محروم

جعلی نکاح و طلاق نامہ کیس، یوسی سیکرٹری گرفتار

سرکاری سیل توڑنے ، عملے کو دھمکیاں، پانچ افراد کیخلاف مقدمہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
پیغام رسانی کافی نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سول سروسز اکیڈمی لاہور اور خواجہ آصف
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
کتابیں کیوں نہیں پڑھی جاتیں؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
مذاکرات کا دوسرا دور،امیدیں اور توقعات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
خاموش معاہدہ اور وائٹ ہاؤس کا جواب
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مساواتِ بنی آدم
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر