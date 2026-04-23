محمد علی رندھاوا کی والدہ کے ایصال ثواب کیلئے دعائیہ تقریب

  • اسلام آباد
محمد علی رندھاوا کی والدہ کے ایصال ثواب کیلئے دعائیہ تقریب

عطاتارڑ ،اعظم نذیر،طلال چودھری ،بیرسٹر عقیل ،ملک منصور ،آئی جی ،ڈی سی اسلام آباد کی شرکت

 اسلام آباد (دنیا رپورٹ )ڈائریکٹر جنرل پاسپورٹ اینڈ امیگریشن چودھری محمد علی رندھاوا کی والدہ مرحومہ کے ایصالِ ثواب کے لیے خصوصی دعائیہ تقریب کا اہتمام ان کی رہائش گاہ پر کیا گیا،تقریب میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ، وزیرِ قانون اعظم نذیر تارڑ، امیر مقام، وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری، ڈاکٹر اعجاز برتھ، قانون بیرسٹر عقیل ملک، اٹارنی جنرل پاکستان ملک منصور علی اعوان، سیکرٹری داخلہ خرم علی آغا، آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی، ڈپٹی کمشنر عرفان نواز میمن، سابق چیئرمین سی ڈی اے کامران لاشاری، ایڈیشنل سیکرٹری راجہ رفعت مختار، اسلام آباد چیمبر کے صدر سردار محمد طاہر، چوہدری اعجاز، زمرد خان، صحافی یاسر ملک سمیت صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، تلاوتِ قرآن مجید کی سعادت مسجد نبوی کے فارغ التحصیل قاری محمد اعظم مدنی نے کی جبکہ کرنل نذیر احمد چودھری نے والدین کی خدمت اور حقوق کے بارے میں بیان کیا آخر میں مرحومہ کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔

 

مزید پڑہیئے

لاہور

میٹرک ، انٹر امتحان :طلبہ کیلئے اضافی مواقع کی منظوری

پنجاب :حکومت کی اساتذہ کیلئے ای بائیک سکیم متعارف

شکایات کا ازالہ،واسا پنجاب میں ای پورٹل کا افتتاح

پنجاب میں جدید واٹرفلٹریشن پلانٹس کی تنصیب کا فیصلہ

ٹیکس ادائیگی میں تاخیر ،خوردبرد 3 فوڈ چینز کو جرمانے ،7کو وارننگ

نہم کے امتحان میں3امیدوار نقل کرتے پکڑے گئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کاروکاری ’’ناقابلِ قبول‘‘ ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لیکن اب ہمیں ہنسی نہیں‘ رونا آتا ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذاکرات میں تعطل کیوں پیدا ہوا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قربانت شوم آغا!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اصل خطرہ!
مفتی منیب الرحمٰن