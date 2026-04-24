6ملزمان گرفتار، شراب، اسلحہ برآمد
راولپنڈی (این این آئی) راولپنڈی پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے 6ملزمان گرفتار کر کے لٹر و 1بوتل شراب اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کر لیا۔، ملزمان کے خلاف کارروائیاں 6تھانہ واہ کینٹ، کلرسیداں، رتہ امرال، صادق آباد، دھمیال اور روات کے علاقوں میں کی گئیں۔
