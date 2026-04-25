راولپنڈی،ڈکیتی اور چوری و نقب زنی کی وارداتوں میں ملوث دو رکنی گینگ گرفتار
راولپنڈی(خبر نگار) تھانہ نصیر آباد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈکیتی اور چوری و نقب زنی کی وارداتوں میں ملوث دو رکنی گینگ کو گرفتار کر لیا، زیر حراست گینگ سے مسروقہ رقم 36ہزار 500روپے اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد ہوا ۔
