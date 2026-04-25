صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
سینئر جوائنٹ سیکرٹری تعلیم کا آئی بی سی سی لاہور کا دورہ

مختلف شعبہ جات کا معائنہ ، عملے کی کارکردگی کا جائزہ ،سہولیات پر اظہار اطمینا ن

 اسلام آباد (دنیا رپورٹ) سینئر جوائنٹ سیکرٹری وفاقی وزارت تعلیم آفتاب رشید اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر آئی بی سی سی ڈاکٹر غلام علی ملاح نے انٹر بورڈز کوآرڈینیشن کمیشن (آئی بی سی سی) لاہور ڈویژن کے دفتر کا دورہ کیا، جہاں طلبہ اور عوام کو فراہم کی جانے والی سہولیات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا گیا، عملے کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور سروس ڈلیوری کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے ضروری ہدایات جاری کی گئیں۔بریفنگ میں بتایا گیا کہ آئی بی سی سی لاہور آفس میں جدید ڈیجیٹل نظام کے تحت کام کو منظم انداز میں انجام دیا جا رہا ہے ، جس کے باعث درخواستوں کی پراسیسنگ میں نمایاں بہتری آئی ہے ۔ حکام کو آگاہ کیا گیا کہ صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک موصول ہونے والے کیسز کو اسی وقت نمٹا دیا جاتا ہے ، جبکہ شام کے اوقات میں ایکسپریس سروس کے تحت فاسٹ ٹریک کیسز کو آدھے گھنٹے کے اندر مکمل کر کے طلبہ کو فوری سہولت فراہم کی جا رہی ہے ۔ سینئر جوائنٹ سیکرٹری نے آئی بی سی سی لاہور آفس کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ادارے کی خدمات کو مزید بہتر بنانے کے لیے اصلاحاتی اقدامات جاری رکھے جائیں گے تاکہ طلبہ اور عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کی جا سکے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

وولٹیج کی کمی بیشی،صارفین کے برقی آلات ناکارہ

ہر گلی میں صاف پانی ‘ سیوریج کی سہو لت دینگے :شاہد عثمان

تاجروں کے وفد کی اے سی ملکوال سے الوداعی ملاقات

موسمی تبدیلی سے بارشوں کی شدت بڑھ رہی :جواد پیرزادہ

ڈپٹی کمشنر گجرات کی زیر صدارت جناح پبلک سکول کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس

سیالکوٹ چیمبر کے وفد کا سنٹرل ریسکیو 1122سٹیشن کچہری روڈکا دورہ

آج کے کالمز

’کلٹ‘ کی نفسیات
مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو
ستاروں پر کمند ڈالنے والے جوان
کپیسٹی چارجز؟
صحت کا شعبہ زبوں حالی کا شکار
اتمامِ حجت
