پیشہ ور بھکاریوں کیخلاف کریک ڈائون، 48گرفتار

  • اسلام آباد
بلیو ایریا، ایف 6، ایف7، ای11اور ملحقہ سیکٹرز میں کارروائیاں

اسلام آباد (اے پی پی) اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے پیشہ ور بھکاریوں کے خلاف جاری مہم کے دوران حالیہ کریک ڈائون میں مجموعی طور پر 48بھکاریوں کو گرفتار کر لیا۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق یہ کارروائیاں شہر کے مختلف مصروف علاقوں بشمول بلیو ایریا، ایف6، ایف7، ای 11اور ملحقہ سیکٹرز میں کی گئیں، یہ اقدامات ڈپٹی کمشنر کی ہدایات پر کیے گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ان علاقوں کا انتخاب عوامی شکایات کے پیش نظر کیا گیا۔

ایک الگ کارروائی میں اسسٹنٹ کمشنر شالیمار نے 14پیشہ ور بھکاریوں کو گرفتار کیا، جنہیں چیکنگ کے دوران حراست میں لیا گیا۔ اسی طرح اسسٹنٹ کمشنر صدر نے ای 11اور قریبی علاقوں میں آپریشن کیاجہاں نگرانی کا عمل جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے تاکہ بھکاریوں کی دوبارہ آمد کو روکا جاسکے۔ 

 

مزید پڑہیئے

فیصل آباد

ہسپتالوں میں گارڈز کی نذرانہ وصولی، شہری پریشان

صنعتوں کی شہر سے باہر منتقلی کے پلان پر پیشرفت جاری

ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز کرنے ، معیاری میٹریل کی ہدایت

725 سے زائد اساتذہ کو اگلے سکیل میں ترقی، تقرر نامے تقسیم

ستھرا پنجاب پروگرام، صفائی کے نظام کو مؤثر بنانیکی ہدایت

ڈی سی جھنگ کا ڈی ایچ کیو ہسپتال میں بہتر سہولیات کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پاکستانی سماج پر جنگ کے مذہبی اثرات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک خیال
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
شعبۂ امراضِ بیانیہ
بابر اعوان
جاوید حفیظ
صلح اور جنگ کے درمیان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
میٹر اسی طرح چلتا رہے گا؟
میاں عمران احمد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اکابر علماء کرام کا اجلاس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر