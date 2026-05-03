فتح جنگ سے 4جواری گرفتار
اٹک(این این آئی)تھانہ فتح جنگ پولیس نے قماربازی میں ملوث 4 ملزمان کو گرفتار کرکے دا ؤ پر لگی رقم ایک لاکھ 27 ہزار روپے برآمد کر لیے ۔ مخبر کی اطلاع پر پولیس نے ڈھوک سیداں کے علاقے میں چھاپہ مارا ۔گرفتار ملزمان میں محمد ریاض، سید مدثر عباس، اسد علی اور محمد عقیل شامل ہیں۔
