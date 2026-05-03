صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد،رواں سال کے پہلے 4ماہ میں 666سرچ آپریشنز

  • اسلام آباد
اسلام آباد،رواں سال کے پہلے 4ماہ میں 666سرچ آپریشنز

7کلوچرس، 6کلو ہیروئن، 5کلوآئس ، 87بوتل شراب اور اسلحہ برآمد 367افغان ، 3287مقامی افراد اور 2070گاڑیاں تھانے منتقل کی گئیں

 اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)وفاقی دارالحکومت میں رواںسال کے پہلے چار ماہ میں 666سرچ آپریشنز کیے گئے جن کے دوران 64268افراد ، 27997گھروں ، 7440دکانوں ، 21920 موٹرسائیکلوں اور 7817گاڑیوں کو چیک کیا گیا ۔ جانچ پڑتال کیلئے 367افغان شہریوں اور 3287افراد کو تھانے منتقل کیا گیا، آپریشنز کے دوران 1959موٹرسائیکل اور 111گاڑیاں بھی تھانے منتقل کی گئیں۔ ان آپریشنز کے دوران 7کلوچرس، 6کلو ہیروئن ، 5کلوآئس ، 87بوتلیں شراب، 6خنجر، 12کلاشنکوفیں، 10بندوقیں اور 53پستول برآمد کیے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

داتا دربار ہسپتال :جدید سہولیات سے آراستہ شعبہ اطفال کا افتتاح

پرائمری کے بعد مڈل سکولوں کو بھی آؤٹ سورس کرنیکا فیصلہ

ہائرایجوکیشن کا ہرتحصیل میں کالج آف ایمننس قائم کرنیکافیصلہ

یو ٹیوبر کو عدالت پیشی پر پولیس پروٹوکول دینے کیخلا ف درخواست

شاہراہوں،رہائشی علاقوں میں کھلے مین ہولز حادثات کا سبب

نوجوان کے اندھے قتل کامعمہ حل، ملزم گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جان لڑانا پڑے گی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مہنگائی کے دور میں جینے کے انداز
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد برباد ہو رہا ہے یا آباد؟
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آبنائے ہرمز: سٹرٹیجک کردار تاریخی تناظر میں
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد عبداللہ حمید گل
آبنائے ملاکا، امریکہ چین کشمکش کا محاذ
محمد عبداللہ حمید گل
نسیم احمد باجوہ
ہمارے دامن میں اک موتی بھی تھا
نسیم احمد باجوہ