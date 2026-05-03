تمام منصوبے جلد مکمل کیے جا ئیں ، ڈی آئی جی ہیڈکوارٹرز

  • اسلام آباد
جمیل ظفر کی زیرِ صدارت اجلاس ، تعمیراتی منصوبوں پر پیش رفت رپورٹ طلب

 اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس ہیڈکوارٹرز ملک جمیل ظفر کی زیرِ صدارت اجلاس ہوا جس میں اے آئی جی  عنایت علی شاہ، ڈائریکٹر سپیشل انیشی ایٹو زشمس الحق درانی اور سی پی او برانچز کے انچارجز نے شرکت کی۔ ڈی آئی جی ہیڈکوارٹرز نے اسلام آباد کے تھانہ جات، شہریوں کی سہولت اور پولیس فورس کی ویلفیئر سے متعلق جاری مختلف تعمیراتی منصوبوں پر پیش رفت کی تفصیلی رپورٹ طلب کی۔ انہوں نے تمام منصوبوں کو مقررہ وقت کے اندر مکمل کرنے ، معیار کو یقینی بنانے اور شفافیت کو ہر صورت برقرار رکھنے کی ہدایات جاری کیں۔ڈی آئی جی ہیڈکوارٹرز نے افسران کو ہدایت کی کہ زیرِ تعمیر تھانہ جات کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے ، شہریوں کے لیے آسان اور بہتر رسائی کو یقینی بنایا جائے ، جبکہ پولیس اہلکاروں کی رہائش اور دیگر فلاحی سہولیات کو بھی ترجیحی بنیادوں پر بہتر بنایا جائے ۔انہوں نے مزید کہا کہ تمام افسران منصوبوں کی باقاعدہ مانیٹرنگ کریں، کسی بھی قسم کی غفلت یا تاخیر کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ 

