صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ایکشن،200لٹر ناقص دودھ تلف

  • اسلام آباد
پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ایکشن،200لٹر ناقص دودھ تلف

مری ایکسریس وے پر 20گاڑیوں کی چیکنگ، ایک کو 4ہزارجر مانہ

مری ( نمائندہ دنیا )پنجاب فوڈ اتھارٹی مری نے ناقص اور ملاوٹی دودھ کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے ایکسپریس وے مری پر ناکہ بندی کر کے متعدد دودھ بردار گاڑیوں کی جانچ پڑتال کی،اس دوران 20 دودھ بردار گاڑیوں میں موجود 5 ہزار 390 لٹر دودھ کو چیک کیا گیا، 200 لٹر دودھ ناقص اور پانی ملا پایا گیا جسے موقع پر ہی تلف کر دیا گیا۔ مزید کارروائی کرتے ہوئے ناقص دودھ سپلائی کرنے پر ایک گاڑی کو 4 ہزار روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔حکام کا کہنا ہے کہ شہریوں کو معیاری اور محفوظ خوراک کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے دودھ بردار گاڑیوں کی روزانہ کی بنیاد پر چیکنگ کی جا رہی ہے جبکہ مختلف داخلی راستوں پر ناکہ بندیاں کر کے سپلائی چین کی نگرانی کو مزید سخت کیا گیا ہے ۔ترجمان نے بتایا کہ ملاوٹ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل جاری ہے اور کسی بھی قسم کی غفلت یا غیر معیاری خوراک کی ترسیل برداشت نہیں کی جائے گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

داتا دربار ہسپتال :جدید سہولیات سے آراستہ شعبہ اطفال کا افتتاح

پرائمری کے بعد مڈل سکولوں کو بھی آؤٹ سورس کرنیکا فیصلہ

ہائرایجوکیشن کا ہرتحصیل میں کالج آف ایمننس قائم کرنیکافیصلہ

یو ٹیوبر کو عدالت پیشی پر پولیس پروٹوکول دینے کیخلا ف درخواست

شاہراہوں،رہائشی علاقوں میں کھلے مین ہولز حادثات کا سبب

نوجوان کے اندھے قتل کامعمہ حل، ملزم گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جان لڑانا پڑے گی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مہنگائی کے دور میں جینے کے انداز
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد برباد ہو رہا ہے یا آباد؟
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آبنائے ہرمز: سٹرٹیجک کردار تاریخی تناظر میں
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد عبداللہ حمید گل
آبنائے ملاکا، امریکہ چین کشمکش کا محاذ
محمد عبداللہ حمید گل
نسیم احمد باجوہ
ہمارے دامن میں اک موتی بھی تھا
نسیم احمد باجوہ