صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئین پاکستان اقلیتوں کے حقوق کا محافظ ، رمیش سنگھ اروڑہ

  • اسلام آباد
آئین پاکستان اقلیتوں کے حقوق کا محافظ ، رمیش سنگھ اروڑہ

صوبائی وزیراقلیتی امور کا راولپنڈی میں کرشنا مندر،حویلی سجان سنگھ کا دورہ

 راولپنڈی( خصوصی نامہ نگار )صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور پنجاب رمیش سنگھ اروڑہ نے راولپنڈی میں کرشنا مندر کا دورہ کیا۔ صوبائی وزیر نے مندر میں مرمتی اور تزئین و آرائش کے کام کا تفصیلی جائزہ لیا۔ متعلقہ حکام نے صوبائی وزیر کو مندر میں جاری تعمیراتی کام کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اس موقع پر سردار رمیش سنگھ اروڑہ نے کہا کام کی رفتار اور معیار پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ آئین پاکستان اقلیتوں کے حقوق کا محافظ ہے ۔ ملک میں تمام مذاہب کے ماننے والوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے ۔ صوبائی وزیر نے مندر میں مرمتی اور تزئین و آرائش کے کام کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ بعد ازاں صوبائی وزیر نے حویلی سجان سنگھ کا دورہ کیا۔ متعلقہ حکام نے صوبائی وزیر کو حویلی سجان سنگھ میں جاری ترقیاتی کام کے حوالے سے بریفنگ دی۔ صوبائی وزیرنے کہا سجان سنگھ حویلی تاریخی ورثے کی علامت ہے ۔ انہوں نے مہارشی گرو اوم بالمیک مندر کا بھی دورہ کیا اور متعلقہ حکام کو ہندو برادری کے مسائل حل کرنے کی ہدایت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

مہنگائی بے قابو حکومتی رٹ پر سوالیہ نشان

کمشنر کا واٹر فلٹریشن پلانٹ کا معائنہ، صفائی یقینی بنانے کا حکم

ریونیو ریکوری اہداف کی سو فیصد تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت

محافل نعت کا انعقاد روحانی سکون اور رحمت کا باعث :مقررین

سرگودھا میں دودھ کے نرخوں میں اچانک اضافہ، غریب متاثر

بجلی چوروں کیخلاف کریک ڈاؤن تیز، ایک شخص رنگے ہاتھوں گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جان لڑانا پڑے گی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مہنگائی کے دور میں جینے کے انداز
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد برباد ہو رہا ہے یا آباد؟
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آبنائے ہرمز: سٹرٹیجک کردار تاریخی تناظر میں
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد عبداللہ حمید گل
آبنائے ملاکا، امریکہ چین کشمکش کا محاذ
محمد عبداللہ حمید گل
نسیم احمد باجوہ
ہمارے دامن میں اک موتی بھی تھا
نسیم احمد باجوہ